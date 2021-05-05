«Они повсюду»: Зеленский пошутил про вездесущих русских

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместной с американским госсекретарём Энтони Блинкеном пресс-конференции пошутил про вездесущих русских, услышав, что для журналистов перевод идёт не только на украинский язык. Трансляция встречи идёт на официальной странице офиса главы государства в Facebook.
Зеленский отвечал на один из вопросов журналистки BBC. В определённый момент он запнулся, подумав, что сотрудница западного СМИ его не слышит. Однако представительница СМИ сказала украинскому лидеру, что всё хорошо, и уточнила, что для неё в наушник пошёл русский перевод.
Русский перевод? Они здесь. Они повсюду, — пошутил президент.
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Одной из тем переговоров Блинкена и Зеленского было влияние России на мировую политику.
Ранее стало известно, что госсекретарь США на пресс-конференции заявил, что Украина не поддаётся на провокации со стороны России, и это вызывает восхищение.
Под «провокациями» он подразумевал российские военные учения, которые состоялись в апреле на территории Крыма. 22 апреля на полуострове состоялся основной этап учений войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск России. 23 апреля Минобороны начало перебрасывать войска, которые задействованы в учениях, в места постоянной дислокации.
Страны НАТО не оставили завершение российских военных учений без внимания. Они заявили, что «любые шаги по деэскалации со стороны России» считаются важными.