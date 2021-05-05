«Они повсюду»: Зеленский пошутил про вездесущих русских

https://static.news.ru/photo/f14c5d7a-ae5d-11eb-863b-96000091f725_660.jpg Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместной с американским госсекретарём Энтони Блинкеном пресс-конференции пошутил про вездесущих русских, услышав, что для журналистов перевод идёт не только на украинский язык. Трансляция встречи идёт на официальной странице офиса главы государства в Facebook.

Зеленский отвечал на один из вопросов журналистки BBC. В определённый момент он запнулся, подумав, что сотрудница западного СМИ его не слышит. Однако представительница СМИ сказала украинскому лидеру, что всё хорошо, и уточнила, что для неё в наушник пошёл русский перевод.

Русский перевод? Они здесь. Они повсюду, — пошутил президент.

Одной из тем переговоров Блинкена и Зеленского было влияние России на мировую политику.

Ранее стало известно, что госсекретарь США на пресс-конференции заявил, что Украина не поддаётся на провокации со стороны России, и это вызывает восхищение.

Под «провокациями» он подразумевал российские военные учения, которые состоялись в апреле на территории Крыма. 22 апреля на полуострове состоялся основной этап учений войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск России. 23 апреля Минобороны начало перебрасывать войска, которые задействованы в учениях, в места постоянной дислокации.

Страны НАТО не оставили завершение российских военных учений без внимания. Они заявили, что «любые шаги по деэскалации со стороны России» считаются важными.