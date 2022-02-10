«Они не работают»: глава МИД Венгрии выступил против санкций в отношении РФ

Будапешт критически относится к идее введения новых санкций против Москвы, сказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью телеканалу Euronews. По его мнению, этот вопрос требует серьёзной проработки Евросоюза. Сийярто считает, что ограничительные меры могут применяться только в случае, если что-то случится. Кроме того, он выразил мнение, что санкции ЕС не работают.

Мы не хотели нарушать европейское единство. Мы никогда не накладывали вето. Мы всегда соглашались с этими решениями, не блокировали их. Но посмотрите на сами эти санкции, это же провал. Они не работают. Они неудачны, — заявил Сийярто.

В доказательство своей позиции он подчеркнул, что несмотря на ограничительные меры ЕС, объём торговли между Францией и Россией, а также между Германией и РФ только увеличился после введения санкций.

В ходе визита в Москву премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также говорил о недопустимости введения новых санкций против России. Он отмечал, что эти меры причиняют значительный вред венгерской экономике.

Ранее Сийярто провёл встречу в Москве с главой МИД России Сергеем Лавровым, по итогам которой стороны приняли совместные планы по сотрудничеству в области энергетики, промышленности, здравоохранения, продуктов питания и исследования космоса. Переговоры министров продлились около полутора часов.