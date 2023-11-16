«Они не отступят»: в Польше испугались российских военных Polityka: Россия в случае войны с Европой победит ее в затяжном бою

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В случае войны у Москвы есть все шансы победить Европу, уверены обозреватели Polityka. По мнению журналистов, для этого военным нужно организовать затяжные бои на истощение: в них российские войска точно одержат верх за счет своей стойкости.

Единственный способ победить Европу — это не танковый бросок в Брюссель и Париж, как было прописано в планах во времена Холодной войны, а затяжные бои на истощение. Прогнать их с берегов Вислы, куда они наверняка дойдут, как бы мы ни защищались, не получится. Они не отступят, — отметили авторы материала.

Они также выразили уверенность, что Россия сможет продержаться в таком режиме очень долго. До тех пор, пока единство Запада не начнет рушиться, подчеркнули журналисты.

Ранее немецкий журналист Вольфганг Мюнхау заявил, что Европа понесла больший ущерб от санкций, чем сама Россия. Ведь экономика РФ уже сильнее, чем в Британии, ФРГ, Италии и Франции — украинский конфликт привел к напряжению сил ЕС до предела. Журналист пояснил, что Москва использовала стратегию «тысяча порезов», благодаря которой всего за 1 год и 8 месяцев Европа обзавелась тяжелым финансовым бременем — ей пришлось направлять деньги не на собственное развитие, а на изготовление вооружений, пополнение складов боеприпасами, платить баснословные цены за газ и обеспечивать украинских беженцев пособиями. В это время Россия успешно продавливает свои национальные интересы, подчеркнул аналитик.