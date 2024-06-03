«Они что, самые умные?»: Польша начала блокировать идущие в Россию грузы Глава GIM Unimpresa Торрембини: Польша и Литва не пускают идущие в Россию грузы

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Таможенники Польши и Литвы чинят настоящий произвол, незаконно блокируя на своих границах грузы, идущие в Россию из Италии, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ-2024 президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини. По его словам, в обратную сторону это не работает: свои грузы они пропускают без проблем, что является явной дискриминацией.

Не странно ли, что Литва превратилась сегодня в одного из главных экспортеров вина в Россию. А разве в Литве есть вино? Они что, самые умные? При этом антироссийская риторика и Варшавы, и Вильнюса самая громкая, — констатировал собеседник.

Ранее стало известно, что литовские пограничники не впустили в страну вагон со знаком Z. Они задержали состав на железнодорожном КПП в районе станции Кяна близ Белоруссии. МВД балтийской республики заявило, что такую символику используют российские военные. Сотрудники погранслужбы отцепили вагон от товарного поезда, который вез продукцию в Калининградскую область, «чтобы не допустить нарушений закона и провокаций».

До этого власти Польши приняли решение ограничить свободное передвижение российских дипломатов по территории страны. Министр иностранных дел республики Радослав Сикорский отметил, что сотрудники посольства РФ в Варшаве смогут передвигаться только внутри столичного региона (Мазовецкого воеводства), при этом российского посла Сергея Андреева данные меры не коснутся.