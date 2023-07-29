Перехват и уничтожение ракет реактивной системы залпового огня HIMARS российскими ПВО поставили президента Украины Владимира Зеленского в безвыходное положение, сообщил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью Youtube-каналу London Real. По его словам, положение усугубляют отсутствие защиты со стороны НАТО и огромные потери ВСУ.

Российская система ПВО великолепна, лучшего варианта описания я не могу придумать. <...> Ей удается сбивать снаряды HIMARS и всевозможные ракеты. Я думаю, что именно это ощущение безвыходного положения мы и наблюдаем у Зеленского. Он в ярости, в гневе и смятении, — сказал Макгрегор.