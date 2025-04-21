«Он не обиделся бы»: режиссер отправит на СВО подарок от Черномырдина Михалков заявил, что отправит на фронт подаренное Черномырдиным ружье

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Никита Михалков

Режиссер Никита Михалков в своей передаче «Бесогон ТВ» заявил, что передаст бойцам СВО американское ружье Marlin Model 55, которое ему было подарено советником президента РФ и специальным представителем главы государства по вопросам экономического сотрудничества с государствами — участниками СНГ в 2009–2010 годах Виктором Черномырдиным. Он показал в эфире ружье калибра 18,5 мм.

Это ружье из моей коллекции, рассчитано на очень дальнюю стрельбу. Мне его подарил Виктор Черномырдин. Думаю, он не обиделся бы из-за того, что я хочу преподнести его на фронт. Надеюсь, это американское ружье будет с успехом сбивать дроны, — подчеркнул режиссер.

До этого стало известно, что прибыль компании Михалкова ООО «Бесогон» увеличилась почти на 20 млн рублей за 2024 год. По данным источника, она составила 49 млн 598 тысяч рублей, что на 19 млн 211 тысяч рублей больше, чем в 2023 году.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обвинил Лолиту в отказе помочь бойцу СВО на фоне отмены концертов. По его словам, исполнительницу хита «На Титанике» не хочет видеть на сцене народ, который утратил доверие к ней.