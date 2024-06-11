«Он не блефует»: в Чехии забили тревогу после слов Путина Политолог Друлак: Западу нужно серьезно отнестись к сигналу от Путина

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Европе и Вашингтону следовало бы серьезно отнестись к предупреждениям президента РФ Владимира Путина о последствиях ударов по России западным оружием, заявил чешский политолог Петр Друлак. Он призвал не игнорировать сигналы российского лидера, передает Parlamentní listy.

Он пояснил, что комплексы, которые используют ВСУ, обслуживаются западными военными, а это, в свою очередь, полностью меняет ситуацию. Такие удары, по его словам, можно расценивать как атаку НАТО по России.

Я бы не советовал надеяться, что он блефует, — сказал Друлак, комментируя слова Путина

Политолог выразил опасения, что условия для Киева применять западное оружие только для обороны Харькова очень быстро забудутся, что повлечет за собой новый виток эскалации. Он осудил действия властей Чехии по закупке снарядов для ВСУ, назвав это «причудливым пиаром».

Ранее Путин заявил, что Россия внимательно наблюдает за заявлениями об ударах вглубь ее территории. По его словам, в НАТО должны отдавать себе отчет, с чем они играют.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон допустил применение французского оружия Украиной для ответных ударов по России. Глава государства уточнил, что Париж при этом не разрешает использовать поставленное им вооружение для атак против гражданских лиц. Он добавил, что ограничения зависят от действий России.