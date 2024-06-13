«Он был мне как отец»: почему сын главкома ВСУ Сырского хочет воевать за РФ

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Александр Сырский

Приемный сын главнокомандующего ВСУ хочет воевать за Россию и надеется увидеть освобождение родного городка под Харьковом. Как он узнал, что Сырский не приходится ему родным отцом, где сейчас сам главком?

Почему Иван Сырский хочет воевать за Россию

Иван, пасынок главкома ВСУ Александра Сырского, заявил автору Telegram-канала AussieCossack, что хотел бы вступить в ряды ВС РФ после получения гражданства России.

«Я вообще-то детство провел в Харьковской области, под городом Чугуев есть городок Башкировка, военный городок. Так вот, зная сейчас про продвижение на фронте, особенно на Харьковском направлении, было бы очень интересно посмотреть, как мой родной городок все-таки освобождает российская армия от этой фашистской чумы! И была бы возможность, я бы в этом даже с удовольствием поучаствовал. Я даже больше скажу, у меня огромнейшее желание, чтобы российская армия победила. Если бы я находился на освобожденных территориях, на территории Донбасса, я, конечно, вступил бы в ряды российской армии безоговорочно», — рассказал он Семену Бойкову.

В феврале 2024 года пасынок Сырского заявил о поддержке СВО, а в марте заявил, что хотел бы получить российское гражданство.

Что известно про Ивана Сырского, где он вырос, как связан с главкомом ВСУ

В феврале, когда имя Ивана Сырского появилось в СМИ, украинские ресурсы принялись «разоблачать» его, доказывая, что мужчина не является сыном главкома ВСУ и он сын бывшей жены Александра Сырского от другого брака, а также, что главком «не усыновлял Ивана» и развелся с его матерью в 2009 году.

На деле ситуация несколько иная, как рассказал Иван в интервью RT.

«Отчим женился на маме, когда мне было около двух лет. Я узнал, что он мне не родной, только в 19 лет. Он мне был как настоящий отец. Воспитывал строго, всё-таки семья военных. Мне уже мать рассказала после того, как они разошлись», — рассказал он.

После 2009 года Иван с матерью уехал в Австралию, и связь с отчимом-генералом прервалась.

Что рассказал пасынок Сырского в интервью

RT Иван рассказал, что в семье были «ошарашены», когда Сырский стал командующим операцией ВСУ против народных республик Донбасса.

«Он никогда не был патриотом Украины, язык даже никогда учить украинский не хотел. А тут такое… Карьера, наверное, оказалась дороже. Он Родину продал за карьеру», — сказал Иван.

Пасынок главкома ВСУ иронически сравнил ситуацию с фильмом «Тарас Бульба»: «Только я казак, а он с ляхами». Иван считает, что Сырский рискует стать козлом отпущения для президента Украины Владимира Зеленского.

Фото: IMAGO/Pool /Ukrainian Presidenti/Global Look Press Александр Сырский и Владимир Зеленский

«Учитывая ситуацию на фронте, за которой я слежу по мере возможностей, на данный момент во всех провалах Киева винят именно Сырского. Я думаю, что в конце концов Зеленский заявит о том, что он сам хотел как лучше, а Сырский во всем виноват. Но мне кажется, что Сырский к этому времени будет либо уже в плену, либо, если успеет, удерет за границу», — сказал Иван в интервью РИА Новости.

Где сейчас Сырский, как к нему относятся в Киеве

Генерал Александр Сырский продолжает руководить операциями ВСУ. 12 июня в своем Telegram-канале он признал, что ВС РФ удается продвигаться на нескольких направлениях. Самыми сложными для украинской армии он назвал Покровское и Кураховское направления, где Россия, по его словам, сосредоточила до восьми ударных бригад.

Кроме того, Сырский опроверг потерю Крынок и Работино, о чем ранее сообщала украинский нардеп Марьяна Безуглая, а также Старомайорского. По его словам, украинским силам удается сдерживать ВС РФ.

Минобороны РФ не комментировало эти заявления.

При этом в Киеве Сырского все больше критикуют: Безуглая назвала главкома ВСУ Сырского «диверсантом», поскольку тот расформировал управление ракетных войск и «сослал» генерала Сергея Баранова, и предложила заменить его на начальника ГУР Кирилла Буданова.

«На Банковой сейчас решают, как сместить фокус с президента [Зеленского] и переложить всю ответственность на Сырского, который полностью зависим от Андрея Ермака», — пишет Telegram-канал «Резидент» со ссылкой на собственные источники.

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