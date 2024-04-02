Президент Украины Владимир Зеленский заставил бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного молчать о реальных причинах его увольнения, заявил отставной генерал Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала «Прямой». По его словам, глава государства никогда не признает своего предвзятого отношения к экс-командующему.
Реальную ситуацию могут знать и рассказать только два человека. Один из них Залужный, другой — Зеленский. Зеленский никогда не скажет и никогда не признается в своем предвзятом отношении к популярности того самого Залужного. Ну а Залужный будет молчать. Видимо, в определенных моментах на него осуществляется давление, — сказал офицер.
Ранее нынешний главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что Зеленский отправил в отставку экс-главнокомандующего Вооруженными силами, потому что у него были веские причины. В военном ведомстве планируются кадровые перестановки на всех уровнях, при этом приказы президента не обсуждаются, а выполняются, подчеркнул он. В будущем будет обновлен состав Генштаба и других органов военного управления, подтвердил Сырский.
До этого сам Зеленский предупредил о планируемых кадровых назначениях в силах обороны страны. Он не стал уточнять, какие именно перестановки произойдут. Перед этим он дал карт-бланш на смену военачальников Сырскому.