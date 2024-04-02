«Он будет молчать»: в Киеве раскрыли факт из прошлого Зеленского Генерал ВСУ: Зеленский вынудил Залужного молчать о причине увольнения

Фото: Pool /Ukrainian Presidential/Global Look Press

Владимир Зеленский и Валерий Залужный

Президент Украины Владимир Зеленский заставил бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного молчать о реальных причинах его увольнения, заявил отставной генерал Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала «Прямой». По его словам, глава государства никогда не признает своего предвзятого отношения к экс-командующему.

Реальную ситуацию могут знать и рассказать только два человека. Один из них Залужный, другой — Зеленский. Зеленский никогда не скажет и никогда не признается в своем предвзятом отношении к популярности того самого Залужного. Ну а Залужный будет молчать. Видимо, в определенных моментах на него осуществляется давление, — сказал офицер.

Ранее нынешний главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что Зеленский отправил в отставку экс-главнокомандующего Вооруженными силами, потому что у него были веские причины. В военном ведомстве планируются кадровые перестановки на всех уровнях, при этом приказы президента не обсуждаются, а выполняются, подчеркнул он. В будущем будет обновлен состав Генштаба и других органов военного управления, подтвердил Сырский.

До этого сам Зеленский предупредил о планируемых кадровых назначениях в силах обороны страны. Он не стал уточнять, какие именно перестановки произойдут. Перед этим он дал карт-бланш на смену военачальников Сырскому.