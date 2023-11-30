Омбудсмены России и Украины посетили военнопленных двух стран Москалькова сообщила о взаимном визите с украинским коллегой к 119 военнопленным

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уполномоченные по правам человека России и Украины посетили по 119 военнопленных двух стран, сообщила в своем Telegram-канале российский омбудсмен Татьяна Москалькова. По ее словам, мероприятие было основано на условиях взаимности.

Согласно договоренности с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Д. В. Лубинцом на условиях взаимности одновременно посетили при содействии Минобороны России — 119 украинских военнослужащих, находящихся в России. Украинский омбудсмен — 119 российских военнослужащих, находящихся в плену на территории Украины, — написала Москалькова.

Она рассказала, что российские представители лично пообщались с каждым из украинских задержанных. По словам пленных, им дали возможность позвонить родственникам по телефону, ряд военнослужащих передали на родину письма и видеообращения. Условия содержания и медицинское обслуживание пленных соответствует международным стандартам, подчеркнула Москалькова. Аналогичная картина наблюдается и в отношении российских военных на Украине, добавила она.

Ранее депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев сообщил, что Россия вернула 80 тел погибших военных в рамках обмена. Украина вернула тела и останки 94 военнослужащих ВСУ, заявили в координационном штабе страны по вопросам обращения с военнопленными. В Минобороны РФ не комментировали обмен.