Омбудсмен Украины проигнорировал вопрос Москальковой о сбитом Ил-76 Омбудсмен Украины Лубинец не ответил на запрос Москальковой о сбитом Ил-76

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что украинский коллега Дмитрий Лубинец не ответил на ее запрос о сбитом Ил-76. По ее словам в Telegram-канале, это свидетельствует о «преступном безразличии украинской стороны к жизням беззащитных людей».

Москалькова отметила, что тоже обратилась к нему по вопросу «предоставления информации о ракетных обстрелах Белгорода украинскими вооруженными формировании в тот день». Однако ответа по сей день не получила.

С момента направления письма прошло достаточно времени, однако ответ на поставленный вопрос до настоящего время так и не поступил. Такая позиция украинской стороны свидетельствует о ее преступном безразличии к жизням беззащитных людей, — резюмировала Москалькова.

Ранее заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель в хамской манере отреагировал на вопрос российского корреспондента о возможности расследования Вашингтоном теракта Киева против российского Ил-76. Вместо ответа он поинтересовался, соответствуют ли представленные доказательства «тому же уровню достоверных свидетельств, который показывают россияне, рассказывая правду о других вещах».

Также Патель уклонился от прямого ответа на поставленный вопрос о вероятности расследования. А на просьбу прокомментировать сведения о том, что российский самолет Ил-76 с украинскими военнопленными на борту был сбит ВСУ с помощью американского зенитного ракетного комплекса Patriot, Пател посоветовал спросить об этом украинских партнеров.