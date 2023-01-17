Омбудсмен Турции анонсировал обмен пленными между Россией и Украиной Омбудсмен Турции анонсировал обмен пленными между Россией и Украиной в формате 200 на 800

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Россия и Украина при посредничестве турецкого омбудсмена Шерефа Малкоча готовят обмен, который может коснуться в общей сложности тысячи человек, передает СNN Turk. По словам Малкоча, в ходе восьми встреч был согласован трехсторонний план, в ходе которого Киев представил список из 800 человек, Москва — из 200.

Сообщается, что в ближайшее время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится с российским и украинским лидерами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским для принятия решения об открытии в Турции «гуманитарного коридора». Если Москва и Киев одобрят его предложение, то обе стороны смогут передавать друг другу через Стамбул раненых мирных жителей, военнослужащих, пожилых людей, женщин и детей.

Мы примем меры по поводу того, как воссоединить раненых солдат, пропавших без вести женщин и детей на Украине и в России <...> Недостаточно просто говорить, необходимо предпринимать шаги, — подчеркнул Малкоч.

Ранее президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, политики затронули в том числе вопрос обмена пленными между Россией и Украиной, в первую очередь ранеными. Путин обратил внимание на деструктивную линию Киева, сделавшего ставку на расширение боевых действий при поддержке Запада и наращивание объемов передаваемых вооружений и военной техники.