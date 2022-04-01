Омбудсмен сообщила о 170 бойцах ВСУ, сложивших оружие в ЛНР

Уполномоченная по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова сообщила о том, что на территории частично признанной республики сложили оружие 170 военнослужащих вооружёных сил Украины. Сейчас все они находятся на территории государственного образования. Слова омбудсмена приводит РИА Новости.

Насколько мне известно, на сегодняшний момент 170 военнослужащих Украины сложили оружие и находятся на территории Луганской Народной Республики, — сообщила Сердюкова.

Она также добавила, что ЛНР неоднократно заявляла о том, что все военнослужащие Украины, добровольно сдавшие оружие, перешедшие на сторону республики и не имеющие на руках крови мирных жителей, по окончании спецоперации будут отпущены домой.

Ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что иностранных наёмников, задержанных на территории Донецкой Народной Республики, будут привлекать к суду.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале рано утром 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам. Также наступление при поддержке ВС РФ развивают группировки ДНР и ЛНР.