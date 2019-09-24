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Бельский окружной суд Польши отказал России в удовлетворении требования об экстрадиции экс-заместителя президента Пробизнесбанка Ярослава Алексеева. Арбитраж посчитал, что на родине ему грозит опасность, так как заключённые там подвергаются физическому насилию и бесчеловечным унижениям.

Кроме того, банкир является членом религиозной организации «Свидетели Иеговы», которая в РФ признана экстремистской и запрещена, передаёт TVP. Однако решение не является окончательным, так как стороны имеют право обратиться в...