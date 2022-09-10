Олланд сравнил ЕС со стиральной машиной Экс-президент Франции Олланд сравнил Евросоюз со стиральной машиной для политиков

Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Франсуа Олланд

Бывший президент Франции Франсуа Олланд сравнил Евросоюз со стиральной машиной, которая способна отбелить каждого политика. В беседе с La Repubblica он рассказал про то, что большинство европейских политических лидеров с уважением относятся к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, несмотря на то, что он отстативает позиции, которые им совсем не близки.

По сути, Европа — это стиральная машина, которая отбеливает любого политического лидера. Посмотрите на Виктора Орбана: он получает похлопывания по спине от других лидеров, даже если отстаивает позиции, совершенно неприемлемые с демократической точки зрения. То же самое происходит и с польским премьер-министром, — подчеркнул Олланд.

Также он заявил, что если лидер итальянской правой партии «Братья Италии — Национальный альянс» Джорджа Мелони станет премьер-министром страны, она сможет сесть за стол Евросовета вместе с другими лидерами европейских стран, которые разделяют левые взгляды, а главной обязанностью будет подчинение всем существующим европейским договорам.

Ранее председатель польской консервативной партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Евросоюз является культурно чуждым проектом для страны. При вступлении в ЕС Варшава закрыла на это глаза ради суверенитета.