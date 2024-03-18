Олимпийская чемпионка из России застряла в Риме из-за воров В Риме воры украли деньги и документы у олимпийской чемпионки из России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олимпийская чемпионка 2004 года Олеся Красномовец стала жертвой воров в Риме, куда она приехала для участия в марафонском забеге, сообщает KP.RU. Как рассказала изданию спортсменка, сумку с ее документами и деньгами украли цыгане.

Как рассказала Красномовец изданию, инцидент произошел 16 марта, когда она с друзьями зашли в кафе после получения стартовых документов для участия в забеге.

Мы остановились в кафе. Я повесила сумку на стул, а сверху повесила пиджак. Друзья сидели напротив. Вещи были в поле зрения. Пообедали, встаем — сумки нет, — рассказала девушка.

По ее словам, выйти на след похитителей помогли наушники AirPods. Россиянам удалось отследить местонахождение устройства, где они наткнулись на цыганский табор. Как призналась спортсменка, ей было очень страшно, так как в чужой стране ей пришлось столкнуться с агрессивным поведением толпы людей.

Разумеется, ничего отдавать нам не стали. Вывод один — расслабляться не стоит, — добавила олимпийская чемпионка.

При этом, по ее словам, инцидент не помешал ей в приподнятом настроении преодолеть 42-километровый марафонский маршрут по улицам Рима и Ватикана. В ближайшее время россиянка намерена обратится в консульство для восстановления документов и возвращения на Родину.

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