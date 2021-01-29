Оксфордский профессор ответил Макрону на критику вакцины AstraZeneca

https://static.news.ru/photo/6c41fe4e-6323-11eb-b6b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ellan Lustosa/ZUMA Wire/ТАСС

Президент Франции Эммануэль Маркон 29 января заявил, что вакцина от коронавируса, разработанная компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, не оказывает эффекта на людей в возрасте от 60 лет. Один из создателей препарата, профессор Джон Белл опроверг это заявление.

Не знаю, откуда он взял эти данные. Я подозреваю, что господин Макрон пытается таким образом уменьшить спрос [на вакцину]. Если у вас нет никакой вакцины, лучшее, что вы можете сделать — это уменьшить спрос, — сказал учёный из Оксфордского университета в интервью BBC Radio 4.

Заявление Макрона стало достоянием общественности за несколько часов до того, как Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило применение препарата от AstraZeneca для всех возрастных групп. Регулятор признал, что пока с точностью нельзя судить об эффективности вакцины для пожилых людей. При этом нет никаких причин полагать, что препарат не окажет нужного воздействия на людей в возрасте, уточнили представители EMA.

Джон Белл также признался, что количество пожилых людей, на которых испытали вакцину, было небольшим. Но, по его словам, имеющиеся результаты указывают, что препарат крайне эффективен для людей всех возрастов.

Ранее NEWS.ru писал, что вакцина против COVID-19 производства Johnson & Johnson продемонстрировала эффективность на уровне 66%.