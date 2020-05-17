Окончание договора на транзит не повлияло на поставки газа из РФ в Польшу

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Завершение срока действия контракта на транзит российского газа через польскую территорию в Германию не отразилось на поставках. Об этом сообщил глава правления польского нефтегазового концерна PGNIG Ежи Квечиньский.

Контракт истёк 16 мая, а с 17 мая прокачка проходит через Польшу только по итогам аукционов.

Летом 2019 года Варшава заявила, что после истечения транспортного договора по газопроводу Ямал — Европа доступ к нему будет поставляться согласно европейским процедурам. Они гласят, что мощности польского участка нужно будет бронировать на аукционах.

В «Газпроме» потом сказали, что диалог по транзиту с польской стороной продолжается, передаёт РИА Новости, но «пока результатов нет».

Ранее NEWS.ru сообщил, что срок российско-польского контракта на транзит газа истёк.