Около тысячи человек вышли на митинг в поддержку белорусов в Таллине

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Жители эстонского Таллина организовали акцию поддержки белорусской оппозиции. Они выстроились в живую цепочку «Путь свободы».

Митингующие организовали шеренгу от площади Свободы до посольства Белоруссии. В руках они держали БЧБ-флаги и плакаты с призывами отставки Лукашенко. По подсчётам организаторов, в цепочке стояли около тысячи человек.

23 августа 2020 года подобная инициатива проходила в 32 странах. К примеру, Польше, Латвии, Украине и прочих, пишет «Интерфакс».

Массовые протесты в Белоруссии начались 9 августа. На прошедших в этот день президентских выборах победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Протестующие посчитали, что выборы были грубо сфальсифицированы. Также в стране заработал так называемый Координационный совет оппозиции. Его члены выступают за проведение повторных выборов.

Как ранее информировал NEWS.ru, власти Латвии не стали признавать экс-кандидата на пост президента Белоруссии и главного противника Александра Лукашенко Светлану Тихановскую победителем голосования.