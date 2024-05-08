Около подконтрольного властям Украины Херсона и в Полтаве раздались взрывы

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press

В находящемся под контролем украинских властей поселке Белозерка около Херсона раздались повторные взрывы, пишет издание «Зеркало недели». Местные мониторинговые группы сообщили о взрывах в Полтаве. Власти данных территорий эту информацию не комментировали.

Херсонские и полтавские паблики рассказали о движении групп ударных беспилотников. Местные жители утверждают, что в Полтаве сработала система противовоздушной обороны. О разрушениях информации нет. В настоящее время в подконтрольных Киеву районах Херсонской области, а также ряде областей Украины звучит воздушная тревога.

Российские силы 7 мая уничтожили цех ВСУ по производству твердого ракетного топлива, заявляли в Минобороны РФ. Также, по данным ведомства, удары нанесены по складам горючего и военно-технического имущества украинской армии.

Российский экипаж танка Т-72Б3 группировки российских войск «Днепр» ранее уничтожил пункт управления беспилотниками ВСУ и полевой склад боеприпасов на правом берегу Днепра в Херсонской области. Стрельба велась на расстоянии более трех километров от цели.

Серьезный прилет был зафиксирован в подконтрольном Киеву городе Запорожье, информировал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Других подробностей не было. Минобороны России эти данные не комментировало.