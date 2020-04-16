Почти 800 украинских врачей заразились коронавирусом

На Украине у 788 медиков диагностирован коронавирус, что составляет пятую часть от общего числа инфицированных.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. По его словам, наибольшее число заболевших медработников выявлено в Черновицкой области — 126.
Степанов подчеркнул, что каждый пятый случай коронавируса в стране приходится именно на медика,
Ранее NEWS.ru писал о том, что депутат Верховной рады Украины Вадим Новинский сдал анализ на наличие коронавируса в организме, его результат оказался положительным. Предприниматель отметил, что не наблюдает у себя никаких симптомов инфекции, температура держится в пределах нормы.
Добавьте наши новости в избранные источники