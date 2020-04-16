Почти 800 украинских врачей заразились коронавирусом

https://static.news.ru/photo/f120c4a2-7fe3-11ea-8981-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mykola Myakshykov/Keystone Press Agency/Global Look Press

На Украине у 788 медиков диагностирован коронавирус, что составляет пятую часть от общего числа инфицированных.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. По его словам, наибольшее число заболевших медработников выявлено в Черновицкой области — 126.

Степанов подчеркнул, что каждый пятый случай коронавируса в стране приходится именно на медика, передаёт RT.

Ранее NEWS.ru писал о том, что депутат Верховной рады Украины Вадим Новинский сдал анализ на наличие коронавируса в организме, его результат оказался положительным. Предприниматель отметил, что не наблюдает у себя никаких симптомов инфекции, температура держится в пределах нормы.