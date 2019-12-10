Пресс-служба полиции Киева сообщила, что порядка 800 человек принимают участие в митинге возле офиса президента Украины.
Акция направлена на то, чтобы украинский лидер Владимир Зеленский «не сдавал национальные интересы» на «нормандском» саммите.
Сейчас в мероприятиях принимают участие около 800 человек. В настоящее время ситуация спокойная, нарушений общественного порядка не зафиксировано, — говорится в сообщении, опубликованном на странице полиции Киева в Facebook.
Митинг начался вечером 8 декабря.
Как ранее писал NEWS.ru, Владимир Зеленский оконфузился на «нормандском» саммите. В начале переговоров глава Украины едва не сел на стул российского лидера, перепутав места. Затем он стал открывать папку с документами, сидя спиной к фотографам.