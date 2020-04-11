Около 8 млн французов находятся в состоянии «частичной безработицы»

https://static.news.ru/photo/a8dc8b4a-7c00-11ea-8029-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Введённый властями Франции режим «частичной безработицы» затронул почти 8 млн граждан.

По данным министра труда республики Мюриэль Пенико, специальными мерами защиты воспользовались 700 тысяч компаний. Ещё 3 млн человек за прошедшую наделю обратились за выплатой пособий.

Как сообщает ТАСС, в случае введения режима частичной безработицы французское законодательство предусматривает возмещение трудящимся 84% суммы чистой зарплаты.

С 17 марта во Франции действует режим самоизоляции. Учитывая трудную финансовую ситуацию, правительство республики взяло на себя полный объём выплат. Все предприятия также смогут отложить без предоставления объяснительных документов выплату взносов и налогов в марте.

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что за последнюю неделю распространение коронавируса нового типа замедлилось в ряде стран Европы, включая Испанию и Италию, писал NEWS.ru.