Около 8 млн французов находятся в состоянии «частичной безработицы»

Введённый властями Франции режим «частичной безработицы» затронул почти 8 млн граждан.
По данным министра труда республики Мюриэль Пенико, специальными мерами защиты воспользовались 700 тысяч компаний. Ещё 3 млн человек за прошедшую наделю обратились за выплатой пособий.
Как
С 17 марта во Франции действует режим самоизоляции. Учитывая трудную финансовую ситуацию, правительство республики взяло на себя полный объём выплат. Все предприятия также смогут отложить без предоставления объяснительных документов выплату взносов и налогов в марте.
Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что за последнюю неделю распространение коронавируса нового типа замедлилось в ряде стран Европы, включая Испанию и Италию, писал NEWS.ru.
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