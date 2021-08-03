Два пассажирских поезда столкнулись в Чехии

Два пассажирских поезда столкнулись у села Милавче в районе города Домажлице на западе Чехии. Об этом сообщает агентство ЧТК.

Представитель объединённой службы спасателей и пожарных Чехии Петер Понцар отметил , что, по предварительным данным, пострадали около 50 человек. На место происшествия выехал вице-премьер, глава Минпромторга и министр транспорта Чехии Карел Гавличек.

По предварительной информации, машинист одного из поездов проехал на красный сигнал семафора, после чего произошло столкновение с другим составом.

Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что на железной дороге в Забайкалье столкнулись грузовые составы. Инцидент произошёл во вторник, 3 августа, около 22:40 по московскому времени. Движение на перегоне было приостановлено. О пострадавших не сообщается.