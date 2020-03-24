https://static.news.ru/photo/ed6dc09c-6dc5-11ea-8c70-fa163e074e61_660.jpg Фото: Markus Mainka/picture alliance/Global Look Press

Примерно 40 граждан России не могут покинуть территорию Греции в связи с приостановкой авиасообщения между странами из-за коронавируса.

Речь в основном идёт о туристах, которые по каким-то причинам не услышали предупреждения о временном прекращении прямых авиарейсов в РФ или же сознательно проигнорировали эту информацию.

В посольстве России в Афинах отметили, что туристы могут вернуться на родину через европейские страны, которые не прекращали авиасообщение как с Грецией, так и с РФ. Дипломаты порекомендовали соотечественникам незамедлительно воспользоваться такой возможностью, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что в настоящее время за пределами страны находятся почти 58 тысяч россиян. Организованные туристы будут возвращены на родину до конца марта.