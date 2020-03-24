Примерно 40 граждан России не могут покинуть территорию Греции в связи с приостановкой авиасообщения между странами из-за коронавируса.
Речь в основном идёт о туристах, которые по каким-то причинам не услышали предупреждения о временном прекращении прямых авиарейсов в РФ или же сознательно проигнорировали эту информацию.
В посольстве России в Афинах отметили, что туристы могут вернуться на родину через европейские страны, которые не прекращали авиасообщение как с Грецией, так и с РФ. Дипломаты порекомендовали соотечественникам незамедлительно воспользоваться такой возможностью,
Ранее NEWS.ru писал, что в настоящее время за пределами страны находятся почти 58 тысяч россиян. Организованные туристы будут возвращены на родину до конца марта.
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