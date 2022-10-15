Около 40% немецких компаний ушли с рынков из-за энергокризиса

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Международная аудиторская компания Ernst & Young (EY) провела опрос, согласно которому 39% немецких компаний оказались вынуждены уйти с тех или иных рынков из-за последствий энергетического кризиса. При этом половина предприятий не смогли осуществить запланированные инвестиции, передает газета Welt am Sonntag.

Партнер EY в регионе Западной Европы Константин Галл заметил, что прежде фирмы в стране получали выгоду от свободной международной торговли, сейчас же бизнес-модель ФРГ сталкивается с, вероятно, самыми серьезными проблемами за весь период существования.

В течение многих месяцев мы были свидетелями того, как трудности с поставками ставят целые отрасли в состояние постоянной чрезвычайной ситуации и приводят к значительному бремени расходов. Теперь к этому добавляется энергокризис и надвигающаяся рецессия, — подчеркнул Гаал.

Он добавил, что указанные факторы сильно ударят по государству, которое попало в зависимость от газа из России.

Как показали результаты опроса, 37% респондентов назвали самыми серьезными рисками для своего дела перебои в торговле и формирование экономических блоков. А 53% считают таковыми новые сбои в работе глобальных розничных сетей и экономических процессах из-за пандемии. Влияние высокого уровня инфляции, в свою очередь, отметили 60% компаний.

В исследовании приняли участие 760 руководителей крупных компаний, 100 из которых находятся в Германии.

Ранее журналисты гонконгского издания Asia Times написали, что деиндустриализация и потери колоссальных денежных средств грозят Евросоюзу без России. По их мнению, вслед за уходом инвестиционного капитала в Европе последует также резкое падение уровня жизни.