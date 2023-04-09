Около 350 тысяч британцев рискуют остаться без медицинской помощи Times: около 350 тысяч британцев рискуют остаться без медпомощи из-за забастовок врачей

Фото: Vuk Valcic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Забастовки медиков в Британии

Около 350 тысяч граждан Великобритании рискуют остаться без медицинской помощи из-за массовой забастовки врачей-интернов, сообщает издание The Sunday Times. Акции протеста пройдут в стране с 11 по 14 апреля. По словам журналистов, всего на эти дни оформлено от 300 до 400 тысяч записей к докторам.

В этот раз ситуацию с массовыми забастовками медработников усугубляет тот факт, что большинство специалистов, которые могли заменить бастующих, будут отдыхать по случаю пасхальных каникул. Авторы подчеркнули, что после предыдущей стачки медиков, в ходе которой коллеги заменили их на месте работы, были отменены 175 тысяч приемов. Забастовка длилась 72 часа.

Массовые забастовки молодых врачей и других специалистов начались в Великобритании в конце 2022 года. Граждане недовольны резким ростом инфляции и падением реальных доходов. Профсоюз медиков потребовал от властей страны повышения заработной платы на 35%. В Минздраве Великобритании сочли эти требования непомерно большими.

Параллельно с Великобританией протесты проходят и во Франции. Их причиной стали поправки в законопроект, предусматривающие повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет, без голосования в парламенте. Несмотря на позицию французов, сенат страны принял реформу, о чем ранее сообщила премьер-министр республики Элизабет Борн.

Пенсионная реформа является одним из основных детищ президента Франции. Она предполагает поэтапное повышение возраста выхода на пенсию к 2030 году всех французов, родившихся с сентября 1961 года.