Около 300 человек задержали на демонстрациях в Германии и Франции

https://static.news.ru/photo/e86e1f40-ab15-11eb-83c8-96000091f725_660.jpg Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Порядка 240 человек были задержаны во время первомайских демонстраций в Берлине. На аналогичных акциях во Франции силовики арестовали 56 человек, большинство из которых — в Париже.

В общей сложности в столице ФРГ прошло около 20 мирных манифестаций. Беспорядки начались после демонстрации в округе Нойкёльн-Кройцберг, в которой участвовали от восьми до 10 тысяч человек. Полицейские остановили шествие из-за несоблюдения противоковидных мер. В ответ протестующие начали забрасывать стражей порядка бутылками и камнями.

Порядок был восстановлен только ближе к полуночи. В результате стычек с протестующими пострадали 30 сотрудников полиции, сообщает телеканал RBB.

Во Франции в первомайских акциях, по разным данным, участвовали от 106 до 170 тысяч человек, из них от 17 до 25 тысяч — в Париже. Во время манифестаций в столице пострадали трое полицейских и 21 участник акций.

Все пострадавшие являются сотрудниками профсоюзного объединения Всеобщая конфедерация труда (ВКТ). Они занимались обеспечением порядка в ходе манифестаций. В Париже на них напала группа хулиганов, при этом полиция в стычку вмешиваться не стала, передаёт ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Вене произошли стычки между силами правопорядка и митингующими антифашистами. Участники акции забросали стражей порядка бутылками и другими предметами, а те в ответ применили слезоточивый газ.