Около 300 человек задержали на демонстрациях в Германии и Франции

Порядка 240 человек были задержаны во время первомайских демонстраций в Берлине. На аналогичных акциях во Франции силовики арестовали 56 человек, большинство из которых — в Париже.
В общей сложности в столице ФРГ прошло около 20 мирных манифестаций. Беспорядки начались после демонстрации в округе Нойкёльн-Кройцберг, в которой участвовали от восьми до 10 тысяч человек. Полицейские остановили шествие из-за несоблюдения противоковидных мер. В ответ протестующие начали забрасывать стражей порядка бутылками и камнями.
Порядок был восстановлен только ближе к полуночи. В результате стычек с протестующими пострадали 30 сотрудников полиции,
Во Франции в первомайских акциях, по разным данным, участвовали от 106 до 170 тысяч человек, из них от 17 до 25 тысяч — в Париже. Во время манифестаций в столице пострадали трое полицейских и 21 участник акций.
Все пострадавшие являются сотрудниками профсоюзного объединения Всеобщая конфедерация труда (ВКТ). Они занимались обеспечением порядка в ходе манифестаций. В Париже на них напала группа хулиганов, при этом полиция в стычку вмешиваться не стала,
Ранее сообщалось, что в Вене произошли стычки между силами правопорядка и митингующими антифашистами. Участники акции забросали стражей порядка бутылками и другими предметами, а те в ответ применили слезоточивый газ.