Около 30% чиновников в Харькове потеряют работу из-за закона о помощи ВСУ Власти Харькова уволят 30% чиновников из-за передачи военного НДФЛ госбюджету

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Администрация Харькова уволит 30% чиновников в связи с новыми изменениями в законодательстве, предусматривающими передачу налога на доходы физических лиц с денежного довольствия военных в государственный бюджет, сообщил мэр города Игорь Терехов в интервью изданию «Вести». По его словам, город продолжит финансово поддерживать украинскую армию.

Отмечается, что принятие нового закона направлено на обеспечение Вооруженных сил Украины. С целью оптимизации расходов мэрия Харькова сократит штат чиновников на 30%. При этом Терехов подчеркнул, что он согласен с данными изменениями в законодательстве, так как приведенная правительством страны аргументация «очень веская».

Аргументы очень веские — ведь эти деньги будут идти на вооружение нашей армии. Да, действительно, есть определенная обеспокоенность из-за этого. Будем находить варианты, оптимизировать. Будем сокращать штат чиновников на 30%, — рассказал он.

Помимо сокращения чиновников, власти Харькова также планируют усилить меры, направленные на поддержку армии. По его словам, городская администрация перечислила Вооруженным силам Украины около 825 млн гривен из местного бюджета.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об изъятии денег на военные нужды из региональных бюджетов 17 ноября. Согласно закону, на военную промышленность передадут около 96 млрд гривен. Власти страны будут использовать средства, полученные местными бюджетами за счет НДФЛ с денежного довольствия военных. У военнослужащих данный показатель выше, чем у гражданских лиц.