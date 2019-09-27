https://static.news.ru/photo/11b60364-e21c-11e9-b250-fa163e074e61_660.jpg Фото: Вальдимар/Wikimedia Commons

Почти 25 тысяч хасидов прибыли на Украину для празднования в городе Умани Рош ха-Шана — нового 5780 года по иудейскому календарю, который в этом году отмечается с вечера 29 сентября.

Только за сутки через пункты пропуска Киева, Одессы, Винницы, а также через границу с Польшей, Словакией и Румынией на Украину пустили 24,8 тысячи ортодоксальных евреев. Семи гражданам Израиля было отказано во въезде по разным причинам, в том числе из-за отсутствия у них необходимых документов, говорится в сообщении на сайте украинской погранслужбы.

Все евреи, которые представляют брацлавское течение хасидизма, считают своей обязанностью побывать хотя бы раз в жизни на могиле цадика Нахмана в Умани. Они верят, что если встретят Рош ха-Шан возле его могилы, то следующий год будет очень счастливым.

Ранее News.ru писал, что президент РФ Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана, или Новым годом. Они празднуют 5779 год от сотворения мира. Глава государства особо отметил просветительскую роль, которую еврейские общины играют в России, и ту деятельность, которые они ведут по приобщению молодёжи «к самобытной культуре и обычаям предков».