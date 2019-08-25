https://static.news.ru/photo/c233ff8a-c78b-11e9-b839-fa163e074e61_660.jpg Фото: ELYxandro cegarra/imago-images.de/Global Look Press

Полиция задержала 19 человек в связи с протестами близ французского Биаррица, где проходит саммит «Большой семёрки».

Как пишет газета Sud-Ouest , 17 задержанных помещены под стражу за ношение оружия и насилие в отношении правоохранителей.

Ранее сообщалось, что в соседней Байонне прошла очередная акция протеста против президента Франции Эммануэля Макрона. Люди вышли на улицы с его портретами, отмечает РИА Новости .

Как писал News.ru, президент США Дональд Трамп поссорился с лидерами стран G7, настаивая на возвращении Москвы в клуб. Американский лидер подчеркнул, что для обсуждения проблем Ирана, Сирии и КНДР «Россия должна присутствовать в зале».