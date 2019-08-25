Полиция задержала 19 человек в связи с протестами близ французского Биаррица, где проходит саммит «Большой семёрки».
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Ранее сообщалось, что в соседней Байонне прошла очередная акция протеста против президента Франции Эммануэля Макрона. Люди вышли на улицы с его портретами, отмечает
Как писал News.ru, президент США Дональд Трамп поссорился с лидерами стран G7, настаивая на возвращении Москвы в клуб. Американский лидер подчеркнул, что для обсуждения проблем Ирана, Сирии и КНДР «Россия должна присутствовать в зале».