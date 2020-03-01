https://static.news.ru/photo/dda657ee-5bbb-11ea-841b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Angelos Tzortzinis/dpa/Global Look Press

Около двух тысяч мигрантов прибыли 1 марта в пограничную зону между Турцией и Грецией после заявления турецкого лидера Реджепа Эрдогана об открытии границы с Евросоюзом для беженцев.

По данным телеканала France 24, среди людей есть сирийцы, египтяне и сомалийцы, однако они не представляют большинства. В основном на границе скопились афганцы. Издание уточняет, что после сделанного накануне Эрдоганом объявления об открытии границы власти Греции сообщили о блокировании попыток проникновения на её территорию около 10 тысяч мигрантов. 1 марта к ним присоединились ещё две тысячи, скопившиеся на КПП «Пазаркуле».

Ранее NEWS.ru писал, что власти Греции приняли решение о переброске дополнительных сил к КПП «Кастаниес». К этому месту направились тысяча солдат, 400 полицейских и бронетехника. Силовики должны предотвратить попытки попасть на территорию Европейского союза нелегальных мигрантов, которые скопились в этом районе.

По данным СМИ, вооружённые силы страны усиливаются в области Эврос в связи с ростом напряжённости на границе из-за решения Анкары позволить беженцам попытки нелегального проникновения в Грецию.

В марте 2016 года Турция и Европейский союз согласовали совместные действия по контролю за потоком беженцев. Договорённость, среди прочего, предусматривала оказание финансовой помощи Анкаре. Также стороны договорились о том, что ЕС примет всех легальных мигрантов-сирийцев, а в Турцию вернут всех беженцев, которые пересекли границу незаконно.

Затем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган публично обвинил Евросоюз в невыполнении договорённостей по борьбе с миграционным кризисом и объявил об открытии границ для беженцев.