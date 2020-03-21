https://static.news.ru/photo/ef234f62-6c1a-11ea-b385-fa163e074e61_660.jpg Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Министерство обороны РФ отправит в Италию около 100 вирусологов и эпидемиологов для помощи в борьбе с коронавирусом.

Об этом сообщили в самом ведомстве. Кроме того, в Италию отправятся восемь врачебно-сестринских бригад с необходимым оборудованием.

К вылету готова группа численностью около 100 человек, в состав которой вошли ведущие специалисты Минобороны России в области вирусологии и эпидемиологии, — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что все отправляемые специалисты имеют «значительный международный опыт борьбы с эпидемиями», передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Россия сосредоточила девять военно-транспортных самолётов Ил-76 на аэродроме Чкаловский в Московской области. Воздушными судами будут отправляться бригады вирусологов и оборудование в Италию для борьбы с коронавирусной инфекцией нового типа.