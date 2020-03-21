Министерство обороны РФ отправит в Италию около 100 вирусологов и эпидемиологов для помощи в борьбе с коронавирусом.
Об этом сообщили в самом ведомстве. Кроме того, в Италию отправятся восемь врачебно-сестринских бригад с необходимым оборудованием.
К вылету готова группа численностью около 100 человек, в состав которой вошли ведущие специалисты Минобороны России в области вирусологии и эпидемиологии, — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что все отправляемые специалисты имеют «значительный международный опыт борьбы с эпидемиями»,
Ранее NEWS.ru писал о том, что Россия сосредоточила девять военно-транспортных самолётов Ил-76 на аэродроме Чкаловский в Московской области. Воздушными судами будут отправляться бригады вирусологов и оборудование в Италию для борьбы с коронавирусной инфекцией нового типа.
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