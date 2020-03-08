https://static.news.ru/photo/111f7130-6212-11ea-9599-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Число заразившихся коронавирусом во Франции 9 марта достигло 1191 человека, говорится в сообщении Минздрава страны.

Согласно предоставленным Министерством здравоохранения данным, всего коронавирусом заразился 1191 человек, 21 человек погиб, — передаёт телеканал BFMTV.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Министерство здравоохранения Франции запретило проводить в стране массовые мероприятия в связи с быстрым распространением нового типа коронавируса.

Вирус COVID-19 продолжает распространяться по миру. В настоящее время заболевание зарегистрировано в 101 стране мира. За последние сутки первые случаи заражения были зафиксированы в Болгарии, Коста-Рике, Молдавии, Французской Гвиане, на Мальдивах, Мальте, датских Фарерских островах и на французском карибском острове Мартиника.

Всего число заражённых превысило 110 тысяч человек, умерли 3,8 тысячи, выздоровели более 62 тысячи пациентов.