Окно закрывается: что известно о шенгенских визах на данный момент Маловероятно, что Евросоюз полностью прекратит выдачу шенгенских виз россиянам, но неприятные изменения будут

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Хотя по статистике у более чем 70% россиян нет загранпаспортов, новости о возможном прекращении выдачи шенгенских виз гражданам РФ оказалась в числе главных новостей и даже отвлекла внимание от обстрелов Запорожской АЭС. Что именно известно о перспективах выдачи Шенгенских виз — в материале NEWS.ru.

Пока что неизвестно, когда будут обсуждать седьмой пакет санкций Евросоюза против России, в который включен и запрет на выдачу шенгенских виз. Но это произойдет не сегодня и не завтра. Вероятно, что-то станет ясно после встречи глав МИД Евросоюза в конце августа в Праге.

Останутся отдельные категории граждан, которым визы продолжат выдавать в любом случае, заявила 9 августа официальный представитель Еврокомиссии Анита Хиппер на брифинге в Брюсселе. По ее словам, краткосрочные визы продолжат выдавать, хотя и не всем. «Всегда есть категории граждан, для которых визы должны выдаваться, например, в гуманитарных случаях, для членов семей, журналистов или диссидентов. Однако страны — члены ЕС могут самостоятельно изучать каждый вопрос выдачи краткосрочных виз в конкретной ситуации».

Далеко не все страны ЕС поддерживают идею запретить выдачу россиянам шенгенских виз. В частности, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что «с трудом может представить себе такое». Учитывая тесные связи России и Германии, Берлин действительно вряд ли заинтересован в подобных шагах, а ФРГ на сегодня — самое сильное государство ЕС. Влиятельная испанская газета El Mundo в своей статье напоминает, что Еврокомиссия передала право вводить запрет на въезд странам — участницам Шенгенского соглашения и что «даже если Латвия и Финляндия запретят выдачу виз, сама шенгенская система позволяет гражданам России въезжать и покидать территории стран шенгенского соглашения. Шенгенский кодекс о свободном перемещении гарантирует каждому человеку с визой, выпущенной любым из 26 участников, свободное перемещение по территориям стран соглашения в течение 90 дней».

Другое дело, что возможны увеличение сроков выдачи и сокращение периода действия шенгенских виз, поэтому трех- или пятилетний шенген может оказаться недоступной роскошью для многих. «Тотальный запрет на выдачу туристических виз вряд ли возможен, — считает адвокат проекта «Правовая инициатива» Ольга Гнездилова. — Как минимум сначала надо поменять Визовый кодекс ЕС, а эксперты считают это технически невозможным. Но есть и другой вариант. С 2006 года действует визовое соглашение между РФ и Европейским сообществом. Оно устанавливает для граждан России сокращённые сроки выдачи визы, относительно небольшой визовый сбор и возможность получить многократную визу. Действие этого соглашения может быть приостановлено. Тогда мы вернёмся к бесконечным срокам ожидания и к однократным визам «по дате билетов».

Есть ряд стран, которые поддерживают запрет на выдачу шенгенских виз россиянам. Это Латвия, уже объявившая Россию «страной, поддерживающей терроризм», Литва, Эстония, Чехия, Словакия, Мальта.

Отдельные страны вполне могут прекратить по собственной инициативе уже сейчас выдавать шенгенские визы, за исключением особых случаев, таких как смерть близкого, воссоединение семей и т. д. По такому пути уже пошли Эстония и Чехия. Вскоре, вероятно, по их стопам последуют Латвия, Литва и Финляндия. Сами по себе эти страны были бы не столь важны, однако именно в них легко въехать с территории РФ без авиаперелета. И закрытие, скажем, Финляндии, сильно осложнит россиянам выезд в нынешних условиях, когда европейское небо недоступно для рейсов из РФ.

Если говорить о конкретных условиях, то пока что в Эстонию нельзя въехать лишь с шенгенскими визами, выданными самой Эстонией, с теми, что выданы другими странами, — можно. Ходят слухи, что Таллин хочет вообще закрыть въезд для россиян, но как он сможет это сделать вопреки Визовому кодексу РФ — неясно.

И в заключение вернемся к загранпаспортам. За первую половину 2022 года в России их выдали примерно 2,5 млн, это в полтора раза больше, чем за первое полугодие прошлого года. Особенно резкий рост, сразу почти на 150 тыс, случился после начала спецоперации на Украине. Также, согласно данным ФСБ, в первом квартале этого года Россию покинуло 3,88 млн. человек.