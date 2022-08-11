Хотя по статистике у более чем 70% россиян нет загранпаспортов, новости о возможном прекращении выдачи шенгенских виз гражданам РФ оказалась в числе главных новостей и даже отвлекла внимание от обстрелов Запорожской АЭС. Что именно известно о перспективах выдачи Шенгенских виз — в материале NEWS.ru.
- Пока что неизвестно, когда будут обсуждать седьмой пакет санкций Евросоюза против России, в который включен и запрет на выдачу шенгенских виз. Но это произойдет не сегодня и не завтра. Вероятно, что-то станет ясно после встречи глав МИД Евросоюза в конце августа в Праге.
- Останутся отдельные категории граждан, которым визы продолжат выдавать в любом случае, заявила 9 августа официальный представитель Еврокомиссии Анита Хиппер на брифинге в Брюсселе. По ее словам, краткосрочные визы продолжат выдавать, хотя и не всем. «Всегда есть категории граждан, для которых визы должны выдаваться, например, в гуманитарных случаях, для членов семей, журналистов или диссидентов. Однако страны — члены ЕС могут самостоятельно изучать каждый вопрос выдачи краткосрочных виз в конкретной ситуации».
- Далеко не все страны ЕС поддерживают идею запретить выдачу россиянам шенгенских виз. В частности, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что «с трудом может представить себе такое». Учитывая тесные связи России и Германии, Берлин действительно вряд ли заинтересован в подобных шагах, а ФРГ на сегодня — самое сильное государство ЕС. Влиятельная испанская газета El Mundo в своей статье напоминает, что Еврокомиссия передала право вводить запрет на въезд странам — участницам Шенгенского соглашения и что «даже если Латвия и Финляндия запретят выдачу виз, сама шенгенская система позволяет гражданам России въезжать и покидать территории стран шенгенского соглашения. Шенгенский кодекс о свободном перемещении гарантирует каждому человеку с визой, выпущенной любым из 26 участников, свободное перемещение по территориям стран соглашения в течение 90 дней».
- Другое дело, что возможны увеличение сроков выдачи и сокращение периода действия шенгенских виз, поэтому трех- или пятилетний шенген может оказаться недоступной роскошью для многих. «Тотальный запрет на выдачу туристических виз вряд ли возможен, — считает адвокат проекта «Правовая инициатива» Ольга Гнездилова. — Как минимум сначала надо поменять Визовый кодекс ЕС, а эксперты считают это технически невозможным. Но есть и другой вариант. С 2006 года действует визовое соглашение между РФ и Европейским сообществом. Оно устанавливает для граждан России сокращённые сроки выдачи визы, относительно небольшой визовый сбор и возможность получить многократную визу. Действие этого соглашения может быть приостановлено. Тогда мы вернёмся к бесконечным срокам ожидания и к однократным визам «по дате билетов».
- Есть ряд стран, которые поддерживают запрет на выдачу шенгенских виз россиянам. Это Латвия, уже объявившая Россию «страной, поддерживающей терроризм», Литва, Эстония, Чехия, Словакия, Мальта.
- Отдельные страны вполне могут прекратить по собственной инициативе уже сейчас выдавать шенгенские визы, за исключением особых случаев, таких как смерть близкого, воссоединение семей и т. д. По такому пути уже пошли Эстония и Чехия. Вскоре, вероятно, по их стопам последуют Латвия, Литва и Финляндия. Сами по себе эти страны были бы не столь важны, однако именно в них легко въехать с территории РФ без авиаперелета. И закрытие, скажем, Финляндии, сильно осложнит россиянам выезд в нынешних условиях, когда европейское небо недоступно для рейсов из РФ.
- Если говорить о конкретных условиях, то пока что в Эстонию нельзя въехать лишь с шенгенскими визами, выданными самой Эстонией, с теми, что выданы другими странами, — можно. Ходят слухи, что Таллин хочет вообще закрыть въезд для россиян, но как он сможет это сделать вопреки Визовому кодексу РФ — неясно.
И в заключение вернемся к загранпаспортам. За первую половину 2022 года в России их выдали примерно 2,5 млн, это в полтора раза больше, чем за первое полугодие прошлого года. Особенно резкий рост, сразу почти на 150 тыс, случился после начала спецоперации на Украине. Также, согласно данным ФСБ, в первом квартале этого года Россию покинуло 3,88 млн. человек.