Оккупация должна закончиться: Прага требует отдать землю под посольством РФ

https://static.news.ru/photo/ad08431a-a122-11eb-81ac-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Сазанков/wikimedia.org

Российское посольство в Праге должно вернуть территорию, которую оно заняло на части городского парка Стромовка, заявил староста района Прага-7 Ян Чижински.

Городские власти хотят вернуть землю общей площадью примерно в половину гектара. В связи с этим Пражский городской совет обратился к правительству Чехии с призывом провести переговоры с российской стороной, чтобы привести площадь посольства РФ к размерам, которые были у него до вторжения войск Варшавского договора в 1968 году.

Через 53 года оккупация части Стромовки Российской Федерацией должна наконец закончиться, — написал политик в Twitter.

Rada hlavnÃ­ho mÄsta Prahy prÃ¡vÄ vyzvala VlÃ¡du ÄeskÃ© republiky, aby vyjednala Ãºpravu rozlohy VelvyslanectvÃ­ RuskÃ© federace do stavu pÅed invazÃ­ vojsk VarÅ¡avskÃ© smlouvy dne 21. srpna 1968. Po 53 letech by mÄla okupace ÄÃ¡sti Stromovky ze strany RuskÃ© federace koneÄnÄ skonÄit. pic.twitter.com/t6HWVJm7Nn — Jan ÄiÅ¾inskÃ½ (@jancizinsky) April 19, 2021

По информации издания Novinky.cz, городские власти собираются восстановить зелёные насаждения в этой части парка.

В 1968 году, когда страны Варшавского договора вторглись в Чехию, солдаты заняли парк Стромовка и разбили там лагерь. Затем эту территорию заняло посольство Советского Союза.

17 апреля власти Чехии потребовали от 18 сотрудников посольства РФ покинуть страну в течение 48 часов. В Праге считают, что дипломаты являются сотрудниками российских спецслужб и причастны к взрывам на военных складах на востоке Чехии в 2014 году. Москва в качестве ответной меры выслала ряд чешских дипломатов. После их отъезда в диппредставительстве республики останутся всего пять штатных сотрудников.