«Охранники превратятся в конвоиров»: политтехнолог о судьбе Зеленского Политтехнолог Павлив: Зеленскому может грозить ликвидация со стороны Запада

Фото: Global Look Press

Владимир Зеленский

Запад может ликвидировать украинского лидера Владимира Зеленского, заявил NEWS.ru политтехнолог Михаил Павлив, ранее работавший на Украине. По его словам, британская охрана главы государства может превратиться в его расстрельную команду или конвоиров.

Самый худший вариант для него — это просто ликвидация. То есть его и сейчас охраняют в основном британцы. И его охранники могут превратиться в конвоиров, а могут и в расстрельную команду. Или прилетит какая-то ракета, «Томагавк» это или «Искандер», это уже второй вопрос. Никто вникать не будет в данном случае, — сказал Павлив.

Он добавил, что наиболее мягким для Зеленского сценарием станет бархатная революция, когда будет проведена сменена коалиции в Верховной раде, обновлен президиум и большинство оппозиционеров. Более жестким сценарием, отметил политтехнолог, будет отстранение президента от власти, требование импичмента и протесты при поддержке олигархов и пассивной позиции силовиков. По словам Павлива, это может произойти с подачи Запада.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что возможны разные варианты судьбы Зеленского. Так глава СВР ответил на вопрос о возможности побега президента Украины из Киева.