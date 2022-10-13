Охранника комбата ДНР приговорили на Украине к 13 годам тюрьмы СБУ: попавший в украинский плен охранник Михаила Толстых приговорен к 13 годам тюрьмы

Охранника командира батальона ДНР «Сомали» Михаила Толстых (позывной Гиви) приговорили к 13 годам тюрьмы, сообщает Служба безопасности Украины в своем Telegram-канале. Мужчина, который подписал контракт о воинской службе в ДНР в 2016 году, попал в плен в августе этого года. Ему вменили госизмену, создание террористических группировок и вооруженных формирований, не предусмотренных законом.

Шевченковский районный суд Киева назначил ему 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Михаил Толстых — один из первых командиров донецкого ополчения, который впоследствии возглавил батальон «Сомали» Народной милиции ДНР. Комбат погиб в результате теракта в Донецке в 2017 году.

Ранее турецкие СМИ сообщали, что в рамках сентябрьского обмена России выдали 50 пленных, а Украине — 215. Утверждается, что среди тех, кого получил Киев, оказались командиры батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Денис Прокопенко (Редис) и Святослав Паламара (Калина).

Позднее в российском военном ведомстве подтвердили возвращение 55 военнослужащих вооруженных сил РФ, а также Донецкой и Луганской народных республик.