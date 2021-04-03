Охотник за лох-несским чудовищем запечатлел на озере загадочные тени

https://static.news.ru/photo/acc9feb4-955d-11eb-b2d3-96000091f725_660.jpg Фото: Marc Schmerbeck/imageBROKER.com/Global Look Press

Один из охотников за мифическим лох-несским чудовищем опубликовал кадры, на которых видно большую тень, отбрасываемую на поверхность озера неким крупным подводным животным.

Loch Ness Monster hunter spots mysterious black shape moving across water pic.twitter.com/BUANM6kNVf — The Sun (@TheSun) April 4, 2021

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ещё в 2019 году заявил, что не верит утверждениям учёных о том, что лох-несского чудовища не существует. По его мнению, высокая концентрация ДНК угря в воде не может быть убедительным доказательством несуществования мифического животного.

О существовании чудовища с массивным туловищем и длинной шеей впервые упоминается в рукописи шотландского монаха в VI веке. Несмотря на отсутствие доказательств, многочисленные очевидцы продолжают утверждать, что видели Несси.

Международная команда учёных, более года изучавшая образцы ДНК в озере Лох-Несс, не нашла доказательств его существования. Однако учёные выяснили, что там могут водиться гигантские угри до 1,8 метра в длину. Для исследований эксперты собрали 250 проб воды из разных участков озера и на разной глубине.