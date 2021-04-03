Охотник за лох-несским чудовищем запечатлел на озере загадочные тени

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ещё в 2019 году заявил, что не верит утверждениям учёных о том, что лох-несского чудовища не существует. По его мнению, высокая концентрация ДНК угря в воде не может быть убедительным доказательством несуществования мифического животного.
О существовании чудовища с массивным туловищем и длинной шеей впервые упоминается в рукописи шотландского монаха в VI веке. Несмотря на отсутствие доказательств, многочисленные очевидцы продолжают утверждать, что видели Несси.
Международная команда учёных, более года изучавшая образцы ДНК в озере Лох-Несс, не нашла доказательств его существования. Однако учёные выяснили, что там могут водиться гигантские угри до 1,8 метра в длину. Для исследований эксперты собрали 250 проб воды из разных участков озера и на разной глубине.