Огонь вспыхнул в палаточном лагере для украинских беженцев в Берлине

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Возгорание случилось в палаточном лагере для украинских беженцев в районе Тегель в Берлине, над ним поднялся столб черного дыма, сообщает Telegram-канал SHOT. Согласно его информации, огонь охватил три огромные палатки, в каждой из которых размещались по 330 человек.

Предполагается, что пожар в лагере беженцев мог вспыхнуть из-за курения в одной из палаток. По предварительной информации, в огне пострадали несколько человек, точное количество не озвучивается.

Ранее в Краснодаре произошел пожар в жилом комплексе «Панорама», находящемся неподалеку от стадиона «Краснодар». На опубликованных кадрах видны густые клубы дыма. Информация о пострадавших, а также о причинах возгорания не уточнялась.

До этого мощный пожар вспыхнул на складе в поселке Родники в Московской области. По данным МЧС России, там загорелось помещение со стройматериалами. Огонь охватил площадь в 700 квадратных метров.

Также ранее в Новофедоровском загорелся частный жилой дом, погибла семья из трех человек. Тела отца, матери и шестилетнего ребенка нашли при разборе завалов. Площадь пожара в Новой Москве составила 100 квадратных метров.