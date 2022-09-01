Огромный кусок льда убил ребенка во время града в Испании Годовалая девочка скончалась после травм от упавшего на нее куска льда во время града

Фото: IMAGO/B&S/Bernd März/Global Look Press

Годовалая девочка скончалась после того, как на нее упал кусок льда размером в 10 сантиметров во время града в Испании, сообщает Daily Mail. Ребёнка доставили в больницу Жосепа Труэты в каталонском городе Жирона во вторник вечером, но утром в среду она скончалась от полученных серьезных травм головы. Данных о том, где конкретно находилась погибшая во время града, не поступало.

Издание отмечает, что град начался в районе 19:30 во вторник по местному времени. 20-ти месячная девочка погибла спустя несколько минут после начала стихийного бедствия. Всего град длился около 15 минут.

Девочка была одной из 67 пострадавших от стихии. Из числа тех, кто обратился за медицинской помощью после столкновения с кусками льда, большинство пожаловались на травмы головы, порезы от льда и переломы костей.

Также машины и здания были повреждены кусками льда "размером в теннисный шар", сообщается о повреждениях солнечных панелей и покрытиях крыш, на которых они располагались.

Сообщается, что всего спасатели получили больше 40 экстренных вызовов.

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