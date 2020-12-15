Ограничительные меры в ФРГ могут продлить до апреля

https://static.news.ru/photo/75f5dcde-3f89-11eb-bfa2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Emmanuele Contini via imago-images.de/Global Look Press

Введённые в Германии из-за коронавируса карантинные меры могут продлиться до апреля. Такое мнение высказал председатель Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери.

Он отметил, что даже если вакцинация начнётся раньше, чем предполагалось, то эффект от неё появится не сразу.

Нам придётся жить с различными ограничительными мерами, по крайней мере, до Пасхи, — сказал глава WMA в интервью Funke.

Эксперт также предостерёг от поспешности при принятии решения об отмене карантина, когда эпидемиологическая ситуация в стране улучшится. Возвращаться к нормальной жизни нужно будет постепенно.

Если этот процесс пойдёт слишком быстро, существует высокий риск того, что в стране скоро начнётся ещё большая волна пандемии, — заметил он.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель анонсировала введение в стране жёсткого карантина. Закрыты все торговые точки, кроме продовольственных, хозяйственных и магазинов, торгующих жизненно необходимыми товарами. Также прекратили работу парикмахерские, косметические и массажные салоны. В частных домах и квартирах разрешено собираться представителям не более двух домохозяйств. В общественных местах запрещается употребление алкоголя и продажа пиротехники по 10 января 2021 года.

По данным на 16 декабря, число скончавшихся пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) в ФРГ за минувшие сутки возросло на 952, что является антирекордом за всё время пандемии. Общее количество жертв недуга составляет 23 427. Всего в стране заболели COVID-19 1 379 238 граждан, в том числе 27 728 случаев заражения выявили за прошедшие 24 часа.

Накануне руководитель научного учреждения Лотар Вилер заявил, что ФРГ сейчас переживает самый серьёзный период за всё время пандемии, писал NEWS.ru.