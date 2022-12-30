«Ограбление века»: во Франции предупредили о планах Зеленского на 2023 год Евродепутат Филиппо заявил, что Зеленский и фон дер Ляйен планируют «ограбление века» в 2023 году

Фото: president_of_ukraine/flickr.com

Владимир Зеленский

Французский политик, экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо назвал финансовую помощь Украине ограблением простых европейских граждан. В Twitter он указал, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и украинский президент Владимир Зеленский планируют в 2023 году «ограбление века».

В январе 2023 года Зеленский вместе с BlackRock и Урсулой фон дер Ляйен планирует ограбление века на наши деньги, — написал он.

Ранее Филиппо заявил, что поездка Зеленского в Вашингтон для переговоров с американским президентом Джо Байденом может быть предвестником третьей мировой войны. По его словам, США и Украине нужна мировая война для «приумножения» собственной славы, а также для уничтожения европейских стран.

Он также раскритиковал новую программу финансовой поддержки Украины, одобренную руководством ЕС, назвав «полным бредом» решение Брюсселя выделять каждый месяц киевским властям по €1,5 млрд.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее сообщил, что Запад выделит Киеву $1,5 млрд на восстановление энергосистемы. По его словам, в республику ежедневно прибывает дополнительное оборудование для ремонта инфраструктуры.