Оголившейся перед Зеленским девушке пригрозили арестом

https://static.news.ru/photo/bd6182f6-16c8-11eb-962e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Полиция составила административный протокол за мелкое хулиганство в отношении активистки движения Femen, которая задрала у избирательного участка юбку перед президентом Украины Владимиром Зеленским и его супругой Еленой.

Дело было заведено по статье 173 КоАП (мелкое хулиганство). Девушке грозит штраф от трёх до семи необлагаемых минимумов доходов граждан, общественные работы на срок от 40 до 60 часов, исправительные работы на срок от одного до двух месяцев, а также административный арест на срок до 15 суток, передаёт «Интерфакс-Украина» со ссылкой на заявление Национальной полиции.

Ранее NEWS.ru писал, что украинские полицейские задержали женщину, которая оголилась в момент, когда к участку для голосования в рамках проходящих на Украине местных выборов шёл президент страны Владимир Зеленский с женой. Инцидент показали в эфире местного телевидения.

Девушка вырвалась из-за ограждения и подняла юбку, после чего её схватили стражи порядка. При этом на ней не было нижнего белья, а на изнанке одежды была надпись Zexist. Охрана президента задержала девушку, акция продлилась несколько секунд. Представители Femen заявили журналистам, что таким образом пытались привлечь внимание к сексистским высказываниям Зеленского.