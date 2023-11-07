Украина не получает от западных союзников военную помощь в полном размере, пишет ТАСС со ссылкой на советника главы офиса президента страны Владимира Зеленского Сергея Лещенко. Он пожаловался на невозможность Киева повлиять на объемы поставок, так как это, по его словам, зависит от производителей вооружений, руководства стран-партнеров и логистики.