«Офис Зеленского в ловушке»: на Украине рассказали о просчете Киева Политтехнолог Гайдай назвал отмену выборов причиной кризиса на Украине

Фото: president.gov.ua

Отмена выборов на Украине стала одним из ключевых просчетов властей страны, заявил политтехнолог Сергей Гайдай в эфире украинской радиостанции NV. По его словам, из-за этого офис действующего президента Украины Владимира Зеленского «оказался в ловушке». Для его администрации крайне важно добиться успехов на фронте, так как она постепенно теряет легитимность, считает Гайдай.

Офис Зеленского в ловушке. Ловушка образовалась еще в конце прошлого года, когда нам сказали, что выборы нам не нужны, они невозможны и их не будет. А если вы забираете у общества и даже убеждаете его, что вас сейчас менять не нужно, то единственный выход — это победа, — объяснил эксперт.

Вместе с тем политтехнолог подчеркнул, что в настоящий момент украинское общество наблюдает не успехи, а поражения действующих властей. Их ошибки и «невозможность решать важные вопросы выживания» становятся все более очевидными, считает он. По мнению Гайдая, Зеленский не сможет переизбраться на новый срок после окончания конфликта. Сменить его сейчас не могут ни граждане, ни военное руководство Украины.

Мы попали в типичный политический кризис, у нашего военно-политического руководства нет возможности поменять курс какой-то, а у граждан нет возможности легитимно его сменить, — подытожил он.

Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский лишится части полномочий в мае. По словам бывшего министра по делам внутренне перемещенных лиц Георгия Тука, он перестанет быть президентом и станет исполняющим обязанности главы государства. Таким образом, он лишится права назначать и увольнять министров, а также генералов.