В офисе Зеленского сообщили о поражении критического объекта инфраструктуры

Фото: Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Владимир Зеленский

Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что ночью был поражен значимый энергетический объект, что привело к дефициту энергии в Центральной Украине. В эфире украинского телевидения Тимошенко пояснил, что последствия ощутили жители Киева и области, Житомирской, Черкасской, а также других областей. По его словам, в этих регионах происходят экстренные отключения электроэнергии.

Ночью были попадания в большой энергетический объект одной из областей, из-за этого у нас большой дефицит в центральном регионе. Это касается Киева, Киевской области, Житомирской, Черкасской и Черниговской областей, — заявил замглавы офиса Зеленского.

Утром 10 октября, спустя два дня после теракта на Крымском мосту, в котором Россия обвинила спецслужбы Украины, очевидцы сообщили о многочисленных взрывах в Киеве. Вслед за Киевом серия взрывов прогремела в Днепре, во Львове, Тернополе, Виннице, Хмельницкой и Житомирской областях Украины. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате удара погибли 12 человек, более 80 были ранены.

Президент России Владимир Путин в тот день заявил, что по объектам энергетики, военного управления и связи Украины был нанесен массированный удар высокоточным оружием.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что в стране за последнюю неделю в результате обстрелов разрушена треть электростанций. По его словам, это привело к массовым перебоям с электроэнергией. Тимошенко в свою очередь предупредил сограждан о возможных веерных отключениях электроэнергии и призвал к ее экономии, а также заявил, что украинцам следует готовиться к «действительно тяжелой зиме».