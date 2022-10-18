Офис Зеленского сообщил о попадании в объект энергообеспечения в Житомире

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил в своем Telegram-канале о двух попаданиях в объект энергообеспечения в Житомире. По его словам, в данным момент работает государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Житомир. Предварительно, два прилета в объект энергообеспечения. Работает ГСЧС, — написал Тимошенко.

Позднее мэр Житомира Сергей Сухомлин в социальных сетях заявил, что после утренних взрывов в городе отключено электро- и водоснабжение. Информации о пострадавших и повреждениях пока нет.

Утром 18 октября замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что в Днепре было зафиксировано два удара по объектам энергетической инфраструктуры. Он отметил, что на данных объектах замечены серьезные повреждения. Позднее он добавил, что из-за обстрелов в городе может отсутствовать электро- и водоснабжение. Коммунальные службы уже работают над устранением проблем.

Одновременно с этим мэр украинского Кривого Рога Александр Вилкул заявил о взрывах в городе. По его словам, они зафиксированы в северной части населенного пункта.

Ранее военный эксперт Константин Сивков предложил российским войскам новый план ударов по критической инфраструктуре Украины путем проведения интенсивной воздушной операции и методом ковровых бомбардировок, после которых, согласно этому замыслу, «должна остаться лунная поверхность».