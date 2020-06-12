Офис Зеленского прокомментировал вспышку COVID-19 у своих представителей

Вернувшись из Франции все члены украинской делегации сдали тесты на коронавирус. Так в администрации президента Украины прокомментировали информацию о зафиксированных случаях заболевания у сотрудников.
В сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале офиса Зеленского, отмечается, что сотрудники администрации президента и членов правительства результаты отрицательные.
В СМИ до этого появилась информация о том, что в офисе Зеленского и в Управлении государственной охраны зафиксировали вспышку COVID-19. Было заявлено, что заболели министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, и советник президента Руслан Демченко.
Как писал NEWS.ru, ранее жена президента Украины Елена Зеленская заразилась коронавирусом. Она чувствует себя хорошо и находится на амбулаторном лечении. Тесты самого главы государства на COVID-19 отрицательные.
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