Офис Зеленского прокомментировал вспышку COVID-19 у своих представителей

https://static.news.ru/photo/0adc9b04-ada3-11ea-a60e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Офіс Президента України/facebook.com

Вернувшись из Франции все члены украинской делегации сдали тесты на коронавирус. Так в администрации президента Украины прокомментировали информацию о зафиксированных случаях заболевания у сотрудников.

В сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале офиса Зеленского, отмечается, что сотрудники администрации президента и членов правительства результаты отрицательные.

В СМИ до этого появилась информация о том, что в офисе Зеленского и в Управлении государственной охраны зафиксировали вспышку COVID-19. Было заявлено, что заболели министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, и советник президента Руслан Демченко.

Как писал NEWS.ru, ранее жена президента Украины Елена Зеленская заразилась коронавирусом. Она чувствует себя хорошо и находится на амбулаторном лечении. Тесты самого главы государства на COVID-19 отрицательные.