Офис Зеленского предложил увеличить число переговорщиков по Донбассу

Западные страны «нормандской четвёрки» соглашаются, что минским переговорам необходимо дать импульс для ускорения процесса и эффективности. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
Во время онлайн-выступления отвечающий в команде президента Владимира Зеленского за переговоры по Донбассу руководитель администрации отметил, что Украина уже над этим импульсом работает и Киев выступил с рядом предложений.
Мы выступили с инициативой повысить уровень представительности в трехсторонней Контактной группе. То есть наряду с руководителем нашей делегации Леонидом Кучмой его заместителем становится вице-премьер Алексей Резников, а также мы добавляем в каждую подгруппу по одному представителю на уровне не ниже замминистра, — цитирует Ермака «Европейская правда».
По словам руководителя президентского офиса, помимо представителей исполнительной власти в состав украинской делегации войдут и депутаты Верховной рады. Ермак при этом надеется, что и другие страны также проведут симметричные изменения.
Надеемся, что на такое же усиление пойдут и русские. И это значит, что переговоры станут эффективными, — добавил он.
Ермак также считает необходимым сделать минские переговоры «ежедневными, а не раз в неделю».
Как писал NEWS.ru, ранее при обстреле украинскими силовиками Донецка были ранены трое детей.