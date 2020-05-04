Офис Зеленского предложил увеличить число переговорщиков по Донбассу

https://static.news.ru/photo/6c96b394-8e35-11ea-bab6-fa163e074e61_660.jpg Андрей Ермак Фото: president.gov.ua

Западные страны «нормандской четвёрки» соглашаются, что минским переговорам необходимо дать импульс для ускорения процесса и эффективности. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Во время онлайн-выступления отвечающий в команде президента Владимира Зеленского за переговоры по Донбассу руководитель администрации отметил, что Украина уже над этим импульсом работает и Киев выступил с рядом предложений.

Мы выступили с инициативой повысить уровень представительности в трехсторонней Контактной группе. То есть наряду с руководителем нашей делегации Леонидом Кучмой его заместителем становится вице-премьер Алексей Резников, а также мы добавляем в каждую подгруппу по одному представителю на уровне не ниже замминистра, — цитирует Ермака «Европейская правда».

По словам руководителя президентского офиса, помимо представителей исполнительной власти в состав украинской делегации войдут и депутаты Верховной рады. Ермак при этом надеется, что и другие страны также проведут симметричные изменения.

Надеемся, что на такое же усиление пойдут и русские. И это значит, что переговоры станут эффективными, — добавил он.

Ермак также считает необходимым сделать минские переговоры «ежедневными, а не раз в неделю».

Как писал NEWS.ru, ранее при обстреле украинскими силовиками Донецка были ранены трое детей.